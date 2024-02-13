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В Полтавской области из-за гриппа закрыли на карантин часть школ

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Полтавской области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом часть школ закрыли на карантин.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Из-за высокого уровня заболеваемости 30 учебных заведений Полтавщины закрыли на карантин. Половина из них - в Кременчугском районе", - заявил он. 

При этом семь закрыли в Полтавском районе, шесть - в Лубенском и два заведения - в Миргородском районах.

Более 9700 детей временно перешли на дистанционное обучение. 

"В области наблюдается повышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В последнее время он на 59% превысил базовый уровень", - отметил председатель ОГА.  

По его словам, высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Сергеевской, Песчанской, Каменнопотоковской, Новоселовской, Гадячской, Хорольской, Ланновской, Котелевской, Лубенской и Кобелякской громадах.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть карантином из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в Киеве рассматривают возможность закрытия школ из-за гриппа.

В каких областях, общинах или городах Украины школьники не могут больше ходить в школу и вынуждены учиться онлайн - читайте в материале РБК-Украина.

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Полтавская областьШколаГрипп