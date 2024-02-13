В Полтавской области из-за гриппа закрыли на карантин часть школ

"Из-за высокого уровня заболеваемости 30 учебных заведений Полтавщины закрыли на карантин. Половина из них - в Кременчугском районе", - заявил он.

При этом семь закрыли в Полтавском районе, шесть - в Лубенском и два заведения - в Миргородском районах.

Более 9700 детей временно перешли на дистанционное обучение.

"В области наблюдается повышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В последнее время он на 59% превысил базовый уровень", - отметил председатель ОГА.

По его словам, высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Сергеевской, Песчанской, Каменнопотоковской, Новоселовской, Гадячской, Хорольской, Ланновской, Котелевской, Лубенской и Кобелякской громадах.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть карантином из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в Киеве рассматривают возможность закрытия школ из-за гриппа.

В каких областях, общинах или городах Украины школьники не могут больше ходить в школу и вынуждены учиться онлайн - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.