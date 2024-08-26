UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтавській області був уражений промисловий об'єкт, є постраждалі

Ілюстративне фото: у Полтавській області був "приліт" по промисловому об'єкту (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Полтавській області внаслідок сьогоднішньої ворожої повітряної атаки, 26 серпня, зафіксоване влучання у промисловий обʼєкт. Через удар противника у регіоні є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

"Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано п'ять людей", - розповів чиновник у своєму Telegram-каналі. 

Разом з тим очільник ОВА не уточнив, про ураження якого об'єкту йдеться, та в якому районі.

Чиновник закликав жителів області на тлі масштабної повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

"Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях до відбою!" - написав він.

Комбінована повітряна атака

Зазначимо, що у Полтавській області повітряна тривога була оголошена ще близько першої години ночі 26 серпня, і вона триває досі. Загалом же спочатку сирени залунали в регіоні через запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів".

Нагадаємо, вже під ранок повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Вона пов'язана із пусками крилатих ракет з російських Ту-95МС та носіїв "Калібрів" у Чорному морі. 

Крім того, за даними моніторингових груп, загарбники запускали балістичні ракети з окупованого Криму. 

Як поінформували у командуванні Повітряних сил, ворог підняв також 6 бортів бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайковка". 

Також раніше повідомлялося, що у Київській області вночі збивали "Шахеди". У КМВА розповіли, що силами та засобами ППО були знищені до 10 дронів-камікадзе противника на підльоті до столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська областьАтака дронівРакетна атака