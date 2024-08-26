В Полтавской области был поражен промышленный объект, есть пострадавшие

"Враг попал по промышленному объекту в Полтавской области. Травмированы пять человек", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

Вместе с тем глава ОВА не уточнил, о поражении какого объекта идет речь, и в каком районе

Чиновник призвал жителей области на фоне масштабной воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях до отбоя!" - написал он.

Комбинированная воздушная атака

Отметим, что в Полтавской области воздушная тревога была объявлена ​​еще около часа ночи 26 августа, и она продолжается до сих пор. В целом же сначала сирены раздались в регионе из-за запуска российскими оккупантами нескольких групп "Шахедов".

Напомним, уже под утро воздушная тревога была объявлена ​​по всей Украине. Она связана с пусками крылатых ракет с российских Ту-95МС и носителей "Калибров" в Черном море.

Кроме того, по данным мониторинговых групп, захватчики запускали баллистические ракеты из оккупированного Крыма.

Как проинформировали в командовании Воздушных сил, враг поднял также 6 бортов бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома "Шайковка".

Также ранее сообщалось, что в Киевской области ночью сбивали "Шахеды". В КГВА рассказали, что силами и средствами ПВО были уничтожены до 10 дронов-камикадзе противника на подлете к столице.