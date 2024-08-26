Атака "Шахедів": на підступах до Києва збили до 10 російських дронів
На підступах до Києва цієї ночі, 26 серпня, українськими захисниками були збиті до десяти ворожих ударних безпілотників типу "Шахеди" при відбитті повітряної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.
Чиновник зазначив, що через нинішню "Шахедну" атаку завдяки роботі ППО потерпілих та руйнувань у Києві немає.
"За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси рашисти запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка знищені ще на підступах до міста", - розповів він.
Керівник КМВА додав, що інформація про тип та кількість збитих ворожих цілей буде представлена пізніше у звіті командування Повітряних сил ЗСУ,
"За інформацію на цю хвилину, в Києві без руйнувань та потерпілих. Вкотре наголошую - не ігноруйте тривоги. Дбайте про власну безпеку", - додав чиновник.
Атака "Шахедів" 26 серпня
Раніше повідомлялося, що цієї ночі були зафіксовані запуски російськими загарбниками кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед" у бік України з північного напрямку. Так, в низці областей України була оголошена повітряна тривога.
Крім того, у Київській області тривала робота ППО через ворожі ударні безпілотники, що були зафіксовані у регіоні. Сигнал щодо тривоги оголошувався й у столиці, але не на довго.
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