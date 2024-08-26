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Атака "Шахедів": на підступах до Києва збили до 10 російських дронів

Київ, Понеділок 26 серпня 2024 05:44
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Атака "Шахедів": на підступах до Києва збили до 10 російських дронів Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На підступах до Києва цієї ночі, 26 серпня, українськими захисниками були збиті до десяти ворожих ударних безпілотників типу "Шахеди" при відбитті повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що через нинішню "Шахедну" атаку завдяки роботі ППО потерпілих та руйнувань у Києві немає.

"За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси рашисти запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка знищені ще на підступах до міста", - розповів він.

Керівник КМВА додав, що інформація про тип та кількість збитих ворожих цілей буде представлена пізніше у звіті командування Повітряних сил ЗСУ,

"За інформацію на цю хвилину, в Києві без руйнувань та потерпілих. Вкотре наголошую - не ігноруйте тривоги. Дбайте про власну безпеку", - додав чиновник.

Атака "Шахедів" 26 серпня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі були зафіксовані запуски російськими загарбниками кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед" у бік України з північного напрямку. Так, в низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Крім того, у Київській області тривала робота ППО через ворожі ударні безпілотники, що були зафіксовані у регіоні. Сигнал щодо тривоги оголошувався й у столиці, але не на довго.

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