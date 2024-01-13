В Полтавській області біля приватного будинку впала нерозірвана ракета

Як розповів Пронін, під час масованих ударів, ворог атакував також й Полтавську області. В регіоні працювала протиповітряна оборона.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду", - пише голова ОВА.

Наразі на місці працюють профільні фахівці.

Ракетний обстріл України 13 січня

Близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів".

"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області.

Як стверджують моніторингові групи, цієї ночі росіяни застосували:

6 літаків Ту-95МС;

6 літаків Ту-22М3;

5 бортів МіГ-31К;

літаки Су-34/Су-35.

Усі подробиці та наслідки масованої атаки ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.