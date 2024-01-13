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В Полтавській області біля приватного будинку впала нерозірвана ракета

Фото: в Полтавській області біля приватного будинку впала нерозірвана ракета (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 13 січня, російські окупанти вдались до чергової масованої атаки проти України. Під час ударів одна з ракет впала нерозірваною біля приватного будинку Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Як розповів Пронін, під час масованих ударів, ворог атакував також й Полтавську області. В регіоні працювала протиповітряна оборона. 

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду", - пише голова ОВА. 

Наразі на місці працюють профільні фахівці. 

Ракетний обстріл України 13 січня 

Близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу. 

Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів". 

"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області. 

Як стверджують моніторингові групи, цієї ночі росіяни застосували: 

  • 6 літаків Ту-95МС;
  • 6 літаків Ту-22М3;
  • 5 бортів МіГ-31К;
  • літаки Су-34/Су-35.

Усі подробиці та наслідки масованої атаки  ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна

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