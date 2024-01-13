В Полтавской области возле частного дома упала неразорвавшаяся ракета

Как рассказал Пронин, во время массированных ударов, враг атаковал также и Полтавскую области. В регионе работала противовоздушная оборона.

"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала ракета, которая не разорвалась. К счастью, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка", - пишет глава ОВА.

Сейчас на месте работают профильные специалисты.

Ракетный обстрел Украины 13 января

Около 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в результате чего в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже украинцев также предупредили и о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Через некоторое время россияне подняли в воздух еще несколько истребителей. В частности были пуски "Кинжалов".

"Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога, а крылатые ракеты в западные области. Также Воздушные силы заявили о пусках ракет Х-31П в сторону Херсонской области.

Как утверждают мониторинговые группы, этой ночью россияне применили:

6 самолетов Ту-95МС;

6 самолетов Ту-22М3;

5 бортов МиГ-31К;

самолеты Су-34/Су-35.

Все подробности и последствия массированной атаки врага можно узнать в материале РБК-Украина.