У Полтавській громаді зникло світло через аварію в мережі

У Полтавській громаді в понеділок, 5 вересня, зникла електроенергія через аварію в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"У зв'язку з аварійною ситуацією в мережі сталося відключення електроенергії у Полтавській громаді. Тимчасово без світла залишилися понад 1000 абонентів", - розповів він.

Дяківнич додав, що фахівці "Полтаваобленерго" вже відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що країна-агресорка почала цьогорічну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України раніше, ніж зазвичай.

Аналітики зазначають, що Кремль таким чином може намагатися завдати максимальної шкоди до того, як Україна розробить засоби протидії.