В Полтавской громаде исчез свет из-за аварии в сети
В Полтавской громаде в понедельник, 5 сентября, исчезла электроэнергия из-за аварии в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
"В связи с аварийной ситуацией в сети произошло отключение электроэнергии в Полтавской громаде. Временно без света осталось более 1000 абонентов", - рассказал он.
Дьяковнич добавил, что специалисты "Полтаваоблэнерго" уже возобновляют электроснабжение.
Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что страна-агрессор начала кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины раньше, чем обычно.
Аналитики отмечают, что Кремль таким образом может пытаться нанести максимальный ущерб до того, как Украина разработает средства противодействия.
Кроме того, NYT писало, что РФ готовит самую масштабную за всю войну кампанию ударов по энергетике Украины. Она предусматривает запуск до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения.
Отметим, министр энергетики Украины Денис Шмигаль поручил "Укрэнерго" усилить защиту подстанций, упростить строительство укрытий и сформировать резервы оборудования для подготовки к зиме.