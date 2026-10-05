В Полтавской громаде исчез свет из-за аварии в сети

В Полтавской громаде в понедельник, 5 сентября, исчезла электроэнергия из-за аварии в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

"В связи с аварийной ситуацией в сети произошло отключение электроэнергии в Полтавской громаде. Временно без света осталось более 1000 абонентов", - рассказал он.

Дьяковнич добавил, что специалисты "Полтаваоблэнерго" уже возобновляют электроснабжение.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что страна-агрессор начала кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины раньше, чем обычно.

Аналитики отмечают, что Кремль таким образом может пытаться нанести максимальный ущерб до того, как Украина разработает средства противодействия.