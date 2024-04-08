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У Полтавській громаді було чути вибухи після запуску російської ракети

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Полтавській громаді ввечері 8 квітня пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України оголосили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу," - йшлося в повідомленні.

Жителів кількох областей, де залунали тривоги, закликали перебувати в укриттях.

Оновлено о 21:30.

За даними Проніна, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади.

"На місці працюють усі відповідні служби", - написав він.

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, ввечері у неділю, 7 квітня, російські загарбники вкотре запустили в напрямку України безпілотники Shahed. Дрони атакували південні, центральні та північні області.

Зокрема, вночі 8 квітня в Київській області оголошували тривогу через роботу Сил ППО по ворожих дронах.

Пізніше, вже вранці, в Силах оборони півдня України поінформували, що в їхній операційній зоні вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в Одеській області, 2 - у Миколаївській області та ще 1 - в Кіровоградській області.

Проте було і влучання в Одеському районі. Внаслідок чого пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі.

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ПолтаваВійна в УкраїніРакетна атака