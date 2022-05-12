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Кременчуг подвергся массовому ракетному удару. Уже около 12 прилетов

Фото: ракетные удары в Полтавской области (dsns)
Автор: Евгений Прокопенко

12 мая Россия нанесла массовый удар по Полтавской области. Известно о 12 "прилетах" в Кременчуге. Звуки взрывов раздавались и в Полтавском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.

"От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу - по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности - позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия", - сообщил глава Полтавской ОВА.

Напомним, россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщают о взрывах в Полтавском районе.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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