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Кременчук піддався масовому ракетному удару. Вже близько 12 прильотів

Фото: ракетні удари у Полтавській області (dsns)
Автор: Євгеній Прокопенко

12 травня Росія завдала масового удару по Полтавській області. Відомо про 12 "прильотів" у Кременчуці. Звуки вибухів лунали і у Полтавському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОДА Дмитра Луніна.

"Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку - по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці - пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття", - повідомив глава Полтавської ОВА.

Нагадаємо, росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомляють про вибухи у Полтавському районі.

11 травня ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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