Кременчук піддався масовому ракетному удару. Вже близько 12 прильотів

12 травня Росія завдала масового удару по Полтавській області. Відомо про 12 "прильотів" у Кременчуці. Звуки вибухів лунали і у Полтавському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОДА Дмитра Луніна.
"Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку - по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці - пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття", - повідомив глава Полтавської ОВА.
Нагадаємо, росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомляють про вибухи у Полтавському районі.
11 травня ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.