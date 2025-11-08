На Полтавщині відсутні повністю або сильні перебої із світлом, водою та теплом, - ОВА

"Сьогодні важкий день. Росіяни атакували Полтавщину, а саме об'єкти енергетики. Це був рекордний за кількістю балістичних ракет обстріл. На жаль, маємо значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро, тепло та водопостачанням", - сказав глава ОВА.

Когут розповів, що на гарячі лінії та особисто до нього звертаються багато людей. Він поінформував, що усі відповідні служби працюють безперервно та на межі своїх можливостей, щоб покращити ситуацію.

"Хочу зазначити, що проблеми з електрикою є по всій країні. Ситуація дійсно дуже складна. На випадок тривалої відсутності електропостачання по всій області розгорнуті пункти незглавності. Закликаю всіх зберігати спокій. Ворог хоче, аби ми впали у відчай. Але ми їм цього не подаруємо. В єдності наша сила", - резюмував Когут.

Тим часом у "Полтаватеплоенерго" зазначили, що опалення в обласному центрі буде відновлено вночі. Наразі котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.

Також зауважимо, місцеві ЗМІ писали сьогодні, що 8 та 9 листопада вуличне освітлення працюватиме в черговому режимі. Тобто - світитимуть лише основні вулиці - вздовж тролейбусного маршруту, щоб забезпечити безпечний рух громадського транспорту та пішоходів.

При цьому у службі 1580 нещодавно розповіли, що через запровадження графіків відключень в Полтаві було повністю зупинено рух тролейбусів.

Окрім того, Полтавська міськрада зверталася до мешканців міста з проханням утриматися від користування ліфтами.