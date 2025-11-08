На Полтавщине отсутствуют полностью или сильные перебои со светом, водой и теплом, - ОВА

"Сегодня тяжелый день. Россияне атаковали Полтавщину, а именно объекты энергетики. Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел. К сожалению, имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро, тепло и водоснабжением", - сказал глава ОВА.

Когут рассказал, что на горячие линии и лично к нему обращаются много людей. Он сообщил, что все соответствующие службы работают непрерывно и на пределе своих возможностей, чтобы улучшить ситуацию.

"Хочу отметить, что проблемы с электричеством есть по всей стране. Ситуация действительно очень сложная. На случай длительного отсутствия электроснабжения по всей области развернуты пункты бездействия. Призываю всех сохранять спокойствие. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние. Но мы им этого не подарим. В единстве наша сила", - резюмировал Когут.

Между тем в "Полтаватеплоэнерго" отметили, что отопление в областном центре будет восстановлено ночью. Сейчас котельные переведены в работу от альтернативных источников питания.

Также заметим, местные СМИ писали сегодня, что 8 и 9 ноября уличное освещение будет работать в дежурном режиме. То есть - будут светить только основные улицы - вдоль троллейбусного маршрута, чтобы обеспечить безопасное движение общественного транспорта и пешеходов.

При этом в службе 1580 недавно рассказали, что из-за введения графиков отключений в Полтаве было полностью остановлено движение троллейбусов.

Кроме того, Полтавский горсовет обращался к жителям города с просьбой воздержаться от пользования лифтами.