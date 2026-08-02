На Полтавщині після обстрілу інфраструктури стався витік хімречовини
Унаслідок російського обстрілу об'єкта критичної інфраструктури на Полтавщині стався витік небезпечної хімічної речовини. Фахівці хімічного захисту ДСНС ліквідували загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
За даними служби, попри складні умови фахівці хімічного захисту загерметизували пошкоджені ємності та місця витоку.
Фото/відео: Працівники ДСНС усувають витік хімічної речовини на Полтавщині (t.me/dsns_telegram)
Завдяки швидким діям рятувальників загрозу вдалося повністю ліквідувати, що дозволило безпечно продовжити роботи на об'єкті.
Нагадаємо, до витоків небезпечних речовин призводили й попередні російські удари.
Так, у червні під час обстрілу Сумщини під удар потрапив завод із виробництва біоетанолу - там пошкодили цистерни, сталася розгерметизація і розлив патоки.
Раніше в Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона пошкодили резервуар з рослинною олією, частина якої потрапила в річку Південний Буг. Для ліквідації наслідків рятувальники встановлювали спеціальні бонові загородження.