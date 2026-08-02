На Полтавщині після обстрілу інфраструктури стався витік хімречовини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Завдяки швидким діям рятувальників загрозу вдалося повністю ліквідувати, що дозволило безпечно продовжити роботи на об'єкті.

За даними служби, попри складні умови фахівці хімічного захисту загерметизували пошкоджені ємності та місця витоку.

Нагадаємо, до витоків небезпечних речовин призводили й попередні російські удари.

Так, у червні під час обстрілу Сумщини під удар потрапив завод із виробництва біоетанолу - там пошкодили цистерни, сталася розгерметизація і розлив патоки.

Раніше в Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона пошкодили резервуар з рослинною олією, частина якої потрапила в річку Південний Буг. Для ліквідації наслідків рятувальники встановлювали спеціальні бонові загородження.