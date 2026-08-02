ua en ru
Вс, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Полтавщине после обстрела инфраструктуры произошла утечка химвещества

18:25 02.08.2026 Вс
1 мин
Как действовали спасатели в сложных условиях?
aimg Валерия Абабина
На Полтавщине после обстрела инфраструктуры произошла утечка химвещества Фото: Работники ГСЧС устраняют утечку химического вещества в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества. Специалисты химической защиты ГСЧС ликвидировали угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным службы, несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты загерметизировали поврежденные емкости и места утечки.

Фото/видео: Работники ГСЧС устраняют утечку химического вещества в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)

Благодаря скорым действиям спасателей угрозу удалось полностью ликвидировать, что позволило безопасно продолжить работу на объекте.

Напомним, к истокам опасных веществ приводили и предварительные российские удары.

Так, в июне при обстреле Сумщины под удар попалзавод по производству биоэтанола – там повредили цистерны, произошла разгерметизация и разлив патоки.

Ранее в Николаеве в результате падения обломков дрона повредили резервуар с растительным маслом, часть которого попала в реку Южный Буг. Для ликвидации последствий спасатели устанавливали специальные боновые заграждения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Полтава Химическое загрязнение Война в Украине Атака дронов
Новости
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться