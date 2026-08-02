На Полтавщине после обстрела инфраструктуры произошла утечка химвещества

В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества. Специалисты химической защиты ГСЧС ликвидировали угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Благодаря скорым действиям спасателей угрозу удалось полностью ликвидировать, что позволило безопасно продолжить работу на объекте.

По данным службы, несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты загерметизировали поврежденные емкости и места утечки.

Напомним, к истокам опасных веществ приводили и предварительные российские удары.

Так, в июне при обстреле Сумщины под удар попалзавод по производству биоэтанола – там повредили цистерны, произошла разгерметизация и разлив патоки.

Ранее в Николаеве в результате падения обломков дрона повредили резервуар с растительным маслом, часть которого попала в реку Южный Буг. Для ликвидации последствий спасатели устанавливали специальные боновые заграждения.