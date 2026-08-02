На Полтавщине после обстрела инфраструктуры произошла утечка химвещества
В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества. Специалисты химической защиты ГСЧС ликвидировали угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным службы, несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты загерметизировали поврежденные емкости и места утечки.
Фото/видео: Работники ГСЧС устраняют утечку химического вещества в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)
Благодаря скорым действиям спасателей угрозу удалось полностью ликвидировать, что позволило безопасно продолжить работу на объекте.
Напомним, к истокам опасных веществ приводили и предварительные российские удары.
Так, в июне при обстреле Сумщины под удар попалзавод по производству биоэтанола – там повредили цистерны, произошла разгерметизация и разлив патоки.
Ранее в Николаеве в результате падения обломков дрона повредили резервуар с растительным маслом, часть которого попала в реку Южный Буг. Для ликвидации последствий спасатели устанавливали специальные боновые заграждения.