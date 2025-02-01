У Полтаві знову зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці

Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві зросла. Внаслідок атаки загинули семеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА.
"До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини", - йдеться у повідомленні.
Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.
На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.
"Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям", - зазначає Полтавська ОВА.
У суботу, 1 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку, внаслідок чого було зруйновано один під'їзд. Як повідомлялося, внаслідок атаки є жерти та поранені, зокрема діти.
Також сьогодні армія РФ масовано атакувала дронами Запоріжжя, завдала удару по Харкову та Одеській області.
У Київській області у двох районах впали уламки збитих цілей, це спричинило пожежі.
Більше про наслідки масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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