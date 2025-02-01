У Полтаві знову зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці

Удар по будинку у Полтаві

У суботу, 1 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку, внаслідок чого було зруйновано один під'їзд. Як повідомлялося, внаслідок атаки є жерти та поранені, зокрема діти.





Також сьогодні армія РФ масовано атакувала дронами Запоріжжя, завдала удару по Харкову та Одеській області.

У Київській області у двох районах впали уламки збитих цілей, це спричинило пожежі.

Більше про наслідки масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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