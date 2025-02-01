В Полтаве снова возросло количество жертв ракетного удара по пятиэтажке

Удар по дому в Полтаве

В субботу, 1 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Вражеская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Как сообщалось, в результате атаки есть жертвы и раненые, в том числе дети.





Также сегодня армия РФ массированно атаковала дронами Запорожье, нанесла удар по Харькову и Одесской области.

В Киевской области в двух районах упали обломки сбитых целей, это вызвало пожары.

Больше о последствиях массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.