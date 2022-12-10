У Полтаві завтра планові відключення світла: якими будуть графіки

Завтра, 11 грудня, у Полтаві будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії за формулою 4/2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Полтави Олександра Мамая.

"11 грудня у Полтаві також будуть застосовані графіки погодинних відключень за формулою 4/2. Споживачі будуть чотири години зі світлом, а дві - без світла", - написав Мамай.

Він повідомив, що "Укренерго" збільшило ліміт у Полтавській області, відтепер він складає: з 00:00 до 7:00 - 335 МВт та з 7:00 до 24:00 - 470МВт. Це означає, що вимикати будуть по одній черзі.

"Давайте будемо економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, щоб Полтава і надалі залишалась зі світлом", - додав мер.