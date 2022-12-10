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У Полтаві завтра планові відключення світла: якими будуть графіки

Фото: у Полтаві завтра будуть діяти графіки відключення світла (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Завтра, 11 грудня, у Полтаві будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії за формулою 4/2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Полтави Олександра Мамая.

"11 грудня у Полтаві також будуть застосовані графіки погодинних відключень за формулою 4/2. Споживачі будуть чотири години зі світлом, а дві - без світла", - написав Мамай.

Він повідомив, що "Укренерго" збільшило ліміт у Полтавській області, відтепер він складає: з 00:00 до 7:00 - 335 МВт та з 7:00 до 24:00 - 470МВт. Це означає, що вимикати будуть по одній черзі.

"Давайте будемо економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, щоб Полтава і надалі залишалась зі світлом", - додав мер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

Також раніше ми писали, що у ДТЕК розповіли, коли Україна зможе перейти знову на планові графіки відключення світла.

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Полтававідключеня світлаЕлектроенергія