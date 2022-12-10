В Полтаве завтра плановые отключения света: какими будут графики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Полтавы Александра Мамая.

"11 декабря в Полтаве также будут применены графики почасовых отключений по формуле 4/2. Потребители будут четыре часа со светом, а два - без света", - написал Мамай.

Он сообщил, что "Укрэнерго" увеличило лимит в Полтавской области, теперь он составляет: с 00:00 до 7:00 - 335 МВт и с 7:00 до 24:00 - 470МВт. Это значит, что выключать будут по одной очереди.

"Давайте будем экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением, чтобы Полтава и дальше оставалась со светом", - добавил мэр.