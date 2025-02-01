У Полтаві відчули землетрус, - "Суспільне"

Даних про можливі наслідки поки не надходило. Також невідомо, якої потужності були підземні поштовхи.

Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у деяких хиталися меблі.

Зазначимо, до цього 9 листопада 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 на глибині 8 км.

За класифікацією землетрусів такі поштовхи належать до ледь відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.