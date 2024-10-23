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У Чернівецькій області стався землетрус: яка амплітуда поштовхів

Середа 23 жовтня 2024 23:03
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У Чернівецькій області стався землетрус: яка амплітуда поштовхів Ілюстративне фото: у Чернівецькій області стався землетрус 23 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Землетрус було зафіксовано ввечері середи, 23 жовтня, у Чернівецькій області. Він був на глибині 3 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю у Facebook.

Як розповіли у центрі, землетрус було зафіксовано о 18:08:04 в Чернівецькій області. Його магнітуда була 3,1 за шкалою Ріхтера, а епіцентр був на глибині 3 кілометрів.

"Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області", - сказано у повідомленні.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.

У центрі також зазначили, що землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення. А під відкритим небом він відчувається лише при сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.

Останній землетрус з цього району був 23 листопада минулого року і був магнітудою 2,0 бали.

Чернівецька область, магнітуда 3,1 ( за шкалою Ріхтера ) - Google My Maps

Варто зауважити, що на території України землетруси відбуваються досить рідко. Зокрема, 16 вересня 2024 року мешканці Одеси також відчули землетрус. Він стався в Румунії і був магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

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Чернівецька область Землетрус
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