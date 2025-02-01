В Полтаве почувствовали землетрясение, - "Суспільне"

Данных о возможных последствиях пока не поступало. Также неизвестно, какой мощности были подземные толчки.

Тем временем пользователи социальных сетей пишут, что толчки ощущали жители верхних этажей, у некоторых шаталась мебель.

Отметим, до этого 9 ноября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в районе села Васьки Полтавского района магнитудой 3,0 на глубине 8 км.

По классификации землетрясений такие толчки относятся к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся внутри помещений, особенно на верхних этажах.