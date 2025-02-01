В Полтаве почувствовали землетрясение, - "Суспільне"

Сегодня вечером в Полтаве почувствовали землетрясение. Официальной информации на данный момент нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Данных о возможных последствиях пока не поступало. Также неизвестно, какой мощности были подземные толчки.
Тем временем пользователи социальных сетей пишут, что толчки ощущали жители верхних этажей, у некоторых шаталась мебель.
Отметим, до этого 9 ноября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в районе села Васьки Полтавского района магнитудой 3,0 на глубине 8 км.
По классификации землетрясений такие толчки относятся к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся внутри помещений, особенно на верхних этажах.
Напомним, в октябре фиксировалось землетрясение в Черновицкой области. Эпицентр находился на глубине 3 километров, магнитуда была 3,1 по шкале Рихтера. Источник находился недалеко от поселка Ломачинцы Днестровского района. До этого землетрясение в этом районе произошло в ноябре 2023 года.
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