В Полтаве на фоне атаки БПЛА фиксируют перебои со светом, есть попадания по предприятиям

В Полтаве из-за вражеской воздушной атаки были слышны взрывы, после чего в городе наблюдаются перебои с электропитанием. Были попадания по предприятиям на территории Полтавской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Отметим, что в Воздушных силах информировали вечером во вторник, 22 апреля, что большинство из запущенных российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" двигались в направлении Полтавы / Полтавского района.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена около 22:40. Местных жителей призвали находиться в укрытиях из-за угрозы дроновых ударов со стороны противника.

Около 23:25 ряд полтавских Telegra-каналов и местных СМИ сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Полтавской общине. Впоследствии прозвучали новые взрывы в районе города. Также в сети писали, что Полтава была под массированной атакой "Шахедов".

После этого в пабликах и полтавских СМИ стали появляться данные о проблемах со светом в Полтаве на фоне вражеской атаки БПЛА.

Отметим также, что официальных данных о последствиях вражеских дроновых ударов в Полтаве пока нет.

Добавим, что воздушная тревога в Полтавской области продолжается. Военные в 00:16 (23 апреля) предупредили, что еще несколько групп "Шахедов" движутся курсом на Полтаву.

Обновлено: были попадания по предприятиям

Как рассказал глава Полтавской ОВ Владимир Когут в Telegram о последствиях дроновой атаки на регион, по состоянию на 00:10 "есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы".

"На данный момент информации о пострадавших не поступало", – сообщил чиновник.

Он также добавил, что данные о последствиях уточняются и призвал граждан находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Энергетическое "перемирие"

Напомним, что в этом году при посредничестве США Украина и Россия договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта. Однако уже вскоре после этого Россия нарушила все договоренности, нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.

К примеру, недавно воска РФ снова повредили энергообъект ДТЭК. На этот раз удар был осуществлен в Днепропетровской области 17.

Отметим, что несмотря на то, что Россия не прекращала бить по энергетике, оккупанты придумывали фейковые удары и по своим объектам.

РБК-Украина писало, что по данным президента Владимира Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров отправлял в США вымышленные отчеты о якобы ударах по их энергетике.

Добавим, 18 апреля спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об "истечении срока моратория на удары по энергетике". Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что Киев не воспринимает его слова, как весомые сигналы.