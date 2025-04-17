РФ вдарила по енергетиці попри "перемир’я": атаковано об’єкт ДТЕК

Російські війська пошкодили енергооб'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області 17 квітня. І це попри домовленності щодо енергетичного "перемир'я".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Наразі фахівці роблять все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровської області було без перебоїв.

"На щастя, співробітники не постраждали", - констатували в ДТЕК.

"Сьогодні вранці (17 квітня, - ред) РФ атакувала дронами виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні компанії.

Енергетичне "перемир'я"

За посередництва США Україна і Росія здомовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак уже незабаром після цього Росія порушила домовленості, завдавши ударів по об'єктах енергосистеми в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Зазначимо, що окупанти вигадали фейк про нібито удари ЗСУ по енергооб'єктах в Росії. Насправді Сили оборони не порушують встановлене "енергетичне перемир’я" на відміну від ворога.

Додамо, що за 22 дні так званого "енергетичного перемир’я" російські війська вбили майже у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період перед його оголошенням.

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