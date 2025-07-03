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У Полтаві різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ: поранені поліцейські

Фото: у Полтаві зросла кількість постраждалих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтаві різко зросла кількість постраждалих через удар дронів зранку 3 липня. Поранення отримали 47 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.

"Поліція, рятувальники та медики Полтавщини продовжують надавати допомогу постраждалим від обстрілу громадянам. На жаль, станом на 14:30 кількість поранених зросла до 47 людей", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника ГУ Нацполіції Полтавської області, серед поранених - двоє поліцейських. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше міська рада Полтави повідомляла, що за медичною допомогою звернулося 28 осіб. Також відомо про двох загиблих у Полтаві.

 

Атака "Шахедів" на Полтаву

Зранку 3 липня російські загарбники атакували Полтаву ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдарили по ТЦК у Полтаві. У мережі показали відео "прильоту" по Полтаві.

Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що одне з влучань було у будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Інше - поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП.

Також у місті пошкоджені будинки, магазини, заклади освіти, автомобілі.

За даними Сухопутних військ, серед постраждалих також є двоє військових ТЦК та двоє воїнів ЗСУ.

Більше про наслідки удару по Полтаві - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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ПолтаваТЦКВійна в УкраїніАтака дронів