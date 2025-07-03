У Полтаві різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ: поранені поліцейські

"Поліція, рятувальники та медики Полтавщини продовжують надавати допомогу постраждалим від обстрілу громадянам. На жаль, станом на 14:30 кількість поранених зросла до 47 людей", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника ГУ Нацполіції Полтавської області, серед поранених - двоє поліцейських. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.



Нагадаємо, раніше міська рада Полтави повідомляла, що за медичною допомогою звернулося 28 осіб. Також відомо про двох загиблих у Полтаві.