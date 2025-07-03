В Полтаве резко возросло количество пострадавших из-за атаки РФ: ранены полицейские

"Полиция, спасатели и медики Полтавщины продолжают оказывать помощь пострадавшим от обстрела гражданам. К сожалению, по состоянию на 14:30 количество раненых возросло до 47 человек", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУ Нацполиции Полтавской области, среди раненых - двое полицейских. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.



Напомним, ранее городской совет Полтавы сообщал, что за медицинской помощью обратилось 28 человек. Также известно о двух погибших в Полтаве.