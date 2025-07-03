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В Полтаве резко возросло количество пострадавших из-за атаки РФ: ранены полицейские

Фото: в Полтаве возросло количество пострадавших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтаве резко возросло количество пострадавших из-за удара дронов утром 3 июля. Ранения получили 47 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавской области.

"Полиция, спасатели и медики Полтавщины продолжают оказывать помощь пострадавшим от обстрела гражданам. К сожалению, по состоянию на 14:30 количество раненых возросло до 47 человек", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУ Нацполиции Полтавской области, среди раненых - двое полицейских. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, ранее городской совет Полтавы сообщал, что за медицинской помощью обратилось 28 человек. Также известно о двух погибших в Полтаве.

 

Атака "Шахедов" на Полтаву

Утром 3 июля российские захватчики атаковали Полтаву ударными беспилотниками. Вражеские дроны ударили по ТЦК в Полтаве. В сети показали видео "прилета" по Полтаве.

Сухопутные войска ВСУ сообщали, что одно из попаданий было в здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Другое - вблизи Полтавского областного ТЦК и СП.

Также в городе повреждены дома, магазины, учебные заведения, автомобили.

По данным Сухопутных войск, среди пострадавших также есть двое военных ТЦК и двое воинов ВСУ.

Больше о последствиях удара по Полтаве - узнайте в материале РБК-Украина.

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