В одній з областей України заборонили проїзд для вантажівок: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Тернопільської області у Facebook.

"Патрульні контролюють дотримання встановлених обмежень. Плануйте маршрути з урахуванням цієї інформації", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції області.

Отже, заборона руху для вантажівок і фур діятиме допоки температура повітря не піде на спад.

"У Тернопільській області таких є 40", - зауважили у поліції.

Водіям великовагового транспорту пояснили, що тимчасове обмеження руху було запроваджене з 10 години ранку четверга, 3 липня, у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28°C.

Однак не стосується така заборона транспортних засобів, які перевозять :

Згідно з інформацією правоохоронців, обмеження щодо руху вантажівок і фур діє на таких дорогах державного значення:

Нагадаємо, раніше у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту - з огляду на поточні та прогнозовані погодні умови.

Йдеться про те, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм.

Тим часом ми розповідали, коли температура повітря у деяких містах може досягти позначки +35 градусів за Цельсієм.

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