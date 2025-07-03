В одній з областей України заборонили проїзд для вантажівок: у чому причина
Сьогодні, 3 липня, на території Тернопільської області запровадили тимчасове обмеження руху великовагового транспорту деякими дорогами державного значення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Тернопільської області у Facebook.
На яких дорогах заборонили рух вантажівок і фур
Згідно з інформацією правоохоронців, обмеження щодо руху вантажівок і фур діє на таких дорогах державного значення:
- М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін): км 1+521 - 40+338;
- М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест): км 237+705 - 446+567;
- М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (через Вінницю, Кропивницький): км 77+650 - 192+628;
- Н-02 / М-06 - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка: км 20+778 - 90+758;
- Н-18 Івано-Франківськ - Бучач -– Тернопіль: км 33+811 - 106+769;
- Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам'янець-Подільський: км 177+906 - 236+611;
- Р-26 Острог - Кременець: км 32+907 - 75+034;
- Р-39 Броди - Тернопіль: км 31+735 - 72+353;
- Р-41 Об’їзд м. Тернополя: км 0+000 - 14+460;
- Р-43 / М-19 - Ланівці - Н-02: км 0+000 - 56+232;
- Р-87 Галич - Підгайці - Сатанів: км 12+599 - 132+149.
Якого транспорту обмеження руху не стосується
У Патрульній поліції розповіли, що запроваджені обмеження стосуються вантажного транспорту:
- з фактичною масою понад 24 т;
- з навантаженням на вісь понад 7 т.
Однак не стосується така заборона транспортних засобів, які перевозять:
- небезпечні вантажі;
- швидкопсувні продукти;
- живих тварин і птицю;
- вантажі, пов'язані із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій.
Як довго діятимуть обмеження й що робити водіям
Водіям великовагового транспорту пояснили, що тимчасове обмеження руху було запроваджене з 10 години ранку четверга, 3 липня, у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28°C.
Перечекати спеку водіям рекомендують на майданчиках відстою, розташованих уздовж доріг.
"У Тернопільській області таких є 40", - зауважили у поліції.
Отже, заборона руху для вантажівок і фур діятиме допоки температура повітря не піде на спад.
"Патрульні контролюють дотримання встановлених обмежень. Плануйте маршрути з урахуванням цієї інформації", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції області.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)
Нагадаємо, раніше у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту - з огляду на поточні та прогнозовані погодні умови.
Йдеться про те, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм.
Тим часом ми розповідали, коли температура повітря у деяких містах може досягти позначки +35 градусів за Цельсієм.
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