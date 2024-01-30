У Полтаві пролунали вибухи

В Полтаві пролунали вибухи сьогодні ввечері, 30 січня, під час повітряної тривоги в області через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на " Суспільне. Полтава ".

Звуки вибухів у Полтаві було чути близько восьмої години вечора, розповіли місцеві жителі.

В командуванні Повітряних сил Збройних сил України перед тим попереджали про загрозу ворожих ударів по Кременчуку Полтавської області.

"Кременчук - в укриття!.. Повторні пуски в напрямку Кременчука!" - йдеться в оголошенні.

Військові уточнили, що в областях, де оголошена повітряна тривога, є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликали в ПС.

У полтавських пабліках звучать припущення, що звуки вибухів у місті можуть бути пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони при відбитті атаки противника.

Влучань в області не зафіксовано

Як розповів пізніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, попередньо влучань на території регіону не було зафіксовано.

"Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - йдеться в заяві чиновника.

Російські удари по Полтавській області

Нагадаємо, перед цим, 27 січня ввечері, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські загарбники обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки було влучання у промисловий об'єкт, виникла пожежа.

Також місцева влада уточнила, що ворог застосував дві балістичні ракети для удару по Кременчуцькому району.

Додамо, що наступного дня, 28 січня, російські окупанти знову обстріляли Кременчуцький район Полтавської області.