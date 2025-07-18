У Полтаві та Дніпрі прогриміли вибухи після пуску швидкісних цілей

Повітряна тривога

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, ввечері в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили попереджали, що з північно-східного напрямку є загроза застосування балістики.

До речі, останні кілька днів Росія не проводила масованих атак на Україну. Ворог не запускав таку велику кількість дронів по мирних містах, як минулого тижня.

Самі українці пов'язали це з візитом спецпосланця президента США в Україні Кіта Келлога до Києва. Президент України Володимир Зеленський на цьому тлі зауважив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче йти на ескалацію зі США.

Як повідомили джерела РБК-Україна, Келлог залишив Україну в середу, 16 липня.

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