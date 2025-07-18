RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Полтаве и Днепре прогремели взрывы после пуска скоростных целей

Иллюстративное фото: в Полтаве во время тревоги прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Полтаве и Днепре в пятницу, 18 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Официальных деталей о взрывах в Полтаве во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики пока нет. 

При этом Воздушные силы перед взрывом предупреждали, что в сторону Полтавы летит скоростная цель. 

Обновлено 19:59

Взрывы также услышали жители Днепра. 

Обновлено 20:07

Воздушные силы призвали жителей Днепра пройти в укрытие, поскольку в сторону города летела скоростная цель. Ее запустили с территории временно оккупированного Крыма. 

Воздушная тревога

Напомним, сегодня, 18 июля, вечером в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики.

К слову, последние несколько дней Россия не проводила массированные атаки на Украину. Враг не запускал такое большое количество дронов по мирным городам, как на прошлой неделе.

Сами украинцы связали это с визитом спецпосланника президента США в Украине Кита Келлога в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на эскалацию с США.

Как сообщили источники РБК-Украина, Келлог покинул Украину в среду, 16 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваВзрывВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакетный ударРакеты