В Полтаве и Днепре прогремели взрывы после пуска скоростных целей

Воздушная тревога

Напомним, сегодня, 18 июля, вечером в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики.

К слову, последние несколько дней Россия не проводила массированные атаки на Украину. Враг не запускал такое большое количество дронов по мирным городам, как на прошлой неделе.

Сами украинцы связали это с визитом спецпосланника президента США в Украине Кита Келлога в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на эскалацию с США.

Как сообщили источники РБК-Украина, Келлог покинул Украину в среду, 16 июля.

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