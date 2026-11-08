РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних

Ввечері 8 листопада російські окупанти завдають ударів дронами по Кременчуку - відомо про щонайменше чотирьох потерпілих.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Ворог почав атакувати місто близько 19:45 - у Кременчуку пролунали гучні вибухи.

Вже о 20:03 глава ОВА підтвердив, що відбулося влучання російських дронів на двох локаціях.



За словами Дяківнича, під удар потрапив багатоквартирний житловий будинок - почалася пожежа.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

Окрім того, сталося влучання в будівлю готелю з подальшим займанням.



"На місця атак направлені всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється", - написав глава ОВА.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

Близько 20:50 стало відомо, що тяжкі травми отримав 16-річний підліток - його госпіталізували.



Також вказано, що підрозділи ДСНС змогли врятувати 15 цивільних.



"Ліквідація наслідків триває", - наголосив Дяківнич.

Вже о 21:23 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

"До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці.

Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки", - додав глава ОВА.