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РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних

22:02 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних Фото: Росіяни знову тероризують Кременчук (poltavskaOVA)
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Ввечері 8 листопада російські окупанти завдають ударів дронами по Кременчуку - відомо про щонайменше чотирьох потерпілих.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Ворог почав атакувати місто близько 19:45 - у Кременчуку пролунали гучні вибухи.

Вже о 20:03 глава ОВА підтвердив, що відбулося влучання російських дронів на двох локаціях.

За словами Дяківнича, під удар потрапив багатоквартирний житловий будинок - почалася пожежа.

РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних
Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

Окрім того, сталося влучання в будівлю готелю з подальшим займанням.

"На місця атак направлені всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється", - написав глава ОВА.

РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних
Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

Близько 20:50 стало відомо, що тяжкі травми отримав 16-річний підліток - його госпіталізували.

Також вказано, що підрозділи ДСНС змогли врятувати 15 цивільних.

"Ліквідація наслідків триває", - наголосив Дяківнич.

Вже о 21:23 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

РФ атакує Кременчук дронами, постраждали четверо цивільних
Наслідки атаки РФ на Кременчук 8 листопада (Фото: poltavskaOVA)

"До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці.
Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки", - додав глава ОВА.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Комишувасі росіяни постійно атакують рятувальників на місці удару.

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Війна Росії проти України Кременчук Полтавська область
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