В Полтаве после удара РФ перебои со светом и водой, а в Кременчуге атаковано предприятие
Российские оккупанты поздно вечером 9 ноября атаковали Полтаву и Кременчуг дронами. В результате обстрела наблюдаются перебои со светом и водой, и известно о попадании в предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
Приблизительно в 22:51 Воздушные силы ВСУ зафиксировали реактивный дрон, летевший в направлении Полтавы. Сразу после этого несколько минут в городе слышались взрывы.
Несколько позже местные СМИ начали писать, что в некоторых микрорайонах частично исчезли свет и вода. В настоящее время местные власти проинформировали о попадании в энергообъект.
"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по объекту энергетики. Информация уточняется", - написал глава ОВА Дьяковнич.
Также он сообщил, что в Кременчуге российский беспилотник попал по промышленному предприятию. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Обстрелы Полтавской области
Напомним, вечером 8 ноября россияне массировано атаковали дронами Кременчуг. В результате обстрела был поврежден как минимум один жилой дом и пострадали люди.
Также мы писали, что 7 ноября враг атаковал в Кременчуге частные предприятия. Из-за атаки возникли пожары.
Кроме того, в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. Известно, что враг ударил баллистикой.