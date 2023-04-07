У Полтаві міськрада підтримала знесення пам'ятників Пушкіну та двом радянським генералам

Депутати міської ради Полтави схвалили демонтаж пам'ятників поету Олександру Пушкіну та радянським генералам Миколі Ватутіну і Олексію Зигіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка в Telegram.
Чиновник привітав таке рішення Полтавської міськради. При цьому Ткаченко нагадав, що експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити.
Міністр додав, що очікує від міста рішень щодо знесення пам'яток, присвячених Петру І.
Нагадаємо, раніше Одеська міськрада ухвалила рішення про знесення пам'ятника російському письменнику Максиму Горькому.
Також ми писали, що у Дніпрі демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхому Пушкіну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.