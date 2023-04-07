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В Полтаве горсовет поддержал снос памятников Пушкину и двум советским генералам

Фото: в Полтаве горсовет поддержал снос памятников Пушкину и двум советским генералам (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Иван Носальский

Депутаты городской совет Полтавы одобрили демонтаж памятников поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в Telegram.

Чиновник поприветствовал такое решение Полтавского горсовета. При этом Ткаченко напомнил, что экспертный совет Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.

Министр добавил, что ожидает от города решений по сносу памятников, которые посвящены Петру І.

Напомним, ранее Одесский горсовет принял решение о сносе памятника российскому писателю Максиму Горькому.

Также мы писали, что в Днепре демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину.

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Полтава