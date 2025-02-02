У Полтаві кількість жертв ракетного удару зросла до 14

Масована атака 1 лютого

Вчора, 1 лютого, російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 123 дрони та 42 ракети різних типів.

У Полтаві ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки був зруйнований цілий під'їзд. На місці ракетного удару тривають пошукові роботи.





Крім того, вчора окупанти масовано атакували дронами Запоріжжя, зафіксовані удари по Харкову та Одеській області, а у Київській області впали уламки збитих цілей.

Детальніше про наслідки ворожого масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.