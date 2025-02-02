У Полтаві кількість жертв ракетного удару зросла до 14

Кількість жертв ракетного удару по Полтаві 1 лютого знову зросла. Внаслідок атаки загинули 14 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Полтавську ОВА.
З-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки у Полтаві дістали тіла ще двох загиблих. Таким чином кількість жертв зросла до 14. Серед загиблих двоє дітей.
Як повідомляє Полтавська ОВА, одна людина померла в лікарні.
Фото: у Полтаві тривають пошукові роботи (t.me/dsns_telegram)
Крім того, внаслідок ракетної атаки постраждали 17 осіб, зокрема, четверо дітей. Бійці ДСНС врятували 22 осіб.
Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 людям, із них 11 дітей.
Вчора, 1 лютого, російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 123 дрони та 42 ракети різних типів.
У Полтаві ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки був зруйнований цілий під'їзд. На місці ракетного удару тривають пошукові роботи.
Крім того, вчора окупанти масовано атакували дронами Запоріжжя, зафіксовані удари по Харкову та Одеській області, а у Київській області впали уламки збитих цілей.
Детальніше про наслідки ворожого масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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