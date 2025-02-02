В Полтаве количество жертв ракетного удара возросло до 14

Массированная атака 1 февраля

Вчера, 1 февраля, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 123 дрона и 42 ракеты различных типов.

В Полтаве вражеская ракета попала в пятиэтажный дом. В результате атаки был разрушен целый подъезд. На месте ракетного удара продолжаются поисковые работы.





Кроме того, вчера оккупанты массированно атаковали дронами Запорожье, зафиксированы удары по Харькову и Одесской области, а в Киевской области упали обломки сбитых целей.

Подробнее о последствиях вражеского массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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