У Полтаві було чутно звук вибуху

Повітряні атаки РФ на Україну

Нагадаємо, ввечері у неділю, 12 січня, російські терористи запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу.

Ввечері у неділю загарбники вдарили БпЛА по Запоріжжю. Постраждала жінка.

На оприлюднених кадрах видно, що внаслідок прильоту сильно постраждав житловий будинок.

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