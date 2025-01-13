У Полтаві пролунав вибух. Місто перебуває під атакою російських ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
О 0:12 моніторингові групи повідомили про вибухи у місті.
Повітряну тривогу в Полтавській області було оголошено в неділю о 18:33. Вона триває досі.
Нагадаємо, ввечері у неділю, 12 січня, російські терористи запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу.
Ввечері у неділю загарбники вдарили БпЛА по Запоріжжю. Постраждала жінка.
На оприлюднених кадрах видно, що внаслідок прильоту сильно постраждав житловий будинок.
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