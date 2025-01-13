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В Полтаве был слышен звук взрыва

Фото: в Полтаве прогремел взрыв на фоне атаки ударных БпЛА (Полтавская ОГА)
Автор: Валерий Савицкий

В Полтаве прогремел взрыв. Город находится под атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - отмечается в сообщении.

В 0:12 мониторинговые группы сообщили о взрывах в городе.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в воскресенье в 18:33. Она продолжается до сих пор.

Воздушные атаки РФ на Украину

Напомним, вечером в воскресенье, 12 января, российские террористы запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога.

Вечером в воскресенье захватчики ударили БпЛА по Запорожью. Пострадала женщина.

На обнародованных кадрах видно, что в результате прилета сильно пострадал жилой дом.

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