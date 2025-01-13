"В Полтаве был слышен звук взрыва", - отмечается в сообщении.

В 0:12 мониторинговые группы сообщили о взрывах в городе.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в воскресенье в 18:33. Она продолжается до сих пор.