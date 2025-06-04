У Полтаві було чути вибухи на тлі ракетної атаки
У Полтаві пролунав вибух. Місто перебуває під атакою російських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кременчуцький Телеграф" та Telegram т.в.о. керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
О 13:48 було повідомилено про вибухи у місті.
Повітряну тривогу в Полтавській області було оголошено в середу о 13:45. Вона триває досі.
У Повітряних силах попереджали про балістику у напрямку міста. Також у Полтавській ОВА повідомили про вибухи у громаді.
"У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - написав керівник ОВА.
Атака на Україну
Сьогодні, 4 червня російський ударний дрон вдарив по околиці Харкова. За даними, обстріл прийшовся на автозаправку у Київському районі.
Як повідомляв мер міста один працівник отримав поранення.
"За попередньою інформацією, ударний БПЛА типу "Молнія" вдарив по околиці міста у Київському районі. З’ясовуємо деталі", – повідомив Терехов.
Нагадаємо, у ніч на 4 червня через нічну атаку російськими дронами у Сумській області був пошкоджений завод із виробництва біоетанолу, стався розлив патоки. Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань безпілотників.
Водночас, Сили ППО повідомили, що у ніч на 4 червня російські окупанти здійснили масований удар по Україні, застосувавши 95 ударних безпілотників типу Shahed та різні безпілотники-імітації.
Атаки велися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Основними цілями ворога стали регіони Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.
Стало відомо, що станом на 9:00 ранку протиповітряна оборона України знищила 61 ворожий БпЛА типу Shahed. З них 36 збито прямим вогнем, ще 25 - втрачено або подавлено завдяки засобам РЕБ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.