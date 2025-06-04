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У Полтаві було чути вибухи на тлі ракетної атаки

Середа 04 червня 2025 13:57
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У Полтаві було чути вибухи на тлі ракетної атаки Фото: у Полтаві пролунав вибух на тлі атаки ракет (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Полтаві пролунав вибух. Місто перебуває під атакою російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кременчуцький Телеграф" та Telegram т.в.о. керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

О 13:48 було повідомилено про вибухи у місті.

Повітряну тривогу в Полтавській області було оголошено в середу о 13:45. Вона триває досі.

У Повітряних силах попереджали про балістику у напрямку міста. Також у Полтавській ОВА повідомили про вибухи у громаді.

"У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - написав керівник ОВА.

Атака на Україну

Сьогодні, 4 червня російський ударний дрон вдарив по околиці Харкова. За даними, обстріл прийшовся на автозаправку у Київському районі.

Як повідомляв мер міста один працівник отримав поранення.

"За попередньою інформацією, ударний БПЛА типу "Молнія" вдарив по околиці міста у Київському районі. З’ясовуємо деталі", – повідомив Терехов.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня через нічну атаку російськими дронами у Сумській області був пошкоджений завод із виробництва біоетанолу, стався розлив патоки. Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань безпілотників.

Водночас, Сили ППО повідомили, що у ніч на 4 червня російські окупанти здійснили масований удар по Україні, застосувавши 95 ударних безпілотників типу Shahed та різні безпілотники-імітації.

Атаки велися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Основними цілями ворога стали регіони Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.

Стало відомо, що станом на 9:00 ранку протиповітряна оборона України знищила 61 ворожий БпЛА типу Shahed. З них 36 збито прямим вогнем, ще 25 - втрачено або подавлено завдяки засобам РЕБ.

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