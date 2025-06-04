В Полтаве были слышны взрывы на фоне ракетной атаки

В Полтаве прогремел взрыв. Город находится под атакой российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчугский Телеграф" и Telegram в.и.о. руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

В 13:48 было сообщено о взрывах в городе.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в среду в 13:45. Она продолжается до сих пор.

В Воздушных силах предупреждали о баллистике в направлении города. Также в Полтавской ОГА сообщили о взрывах в общине.

"В Полтавской общине прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - написал руководитель ОГА.