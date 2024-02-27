У Полтаві було чути вибухи

За словами місцевих жителів, звуки вибухів у районі міста пролунали близько 02:05.

За кілька хвилин до цього в місті був сигнал повітряної тривоги.

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України оголосили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йшлося в повідомленні.

Жителів кількох областей, де залунали тривоги, закликали перебувати в укриттях.

Оновлено о 02:45

Пізніше, після інформації про звуки вибухів під час повітряної тривоги, про ситуацію у регіоні висловився голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Чиновник зазначив, що в області не зафіксовано влучань, постраждалих також немає.

"Влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає, на щастя", - йдеться в заяві очільника адміністрації.

Повітряні атаки РФ

Раніше повідомлялося, що ввечері 26 лютого російські загарбники вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні, а також - ракети. Спочатку безпілотники фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Дніпропетровської області.

Зокрема, ввечері 26 лютого збили російський дрон над Дніпропетровською областю.

Пізніше у Дніпропетровській ОВА розповіли, що увечері Сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети у Криворізькому районі.