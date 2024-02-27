У Полтаві було чути вибухи

У Полтаві пролунали вибухи у ніч проти 27 лютого. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава".
За словами місцевих жителів, звуки вибухів у районі міста пролунали близько 02:05.
За кілька хвилин до цього в місті був сигнал повітряної тривоги.
У командуванні Повітряних сил Збройних сил України оголосили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йшлося в повідомленні.
Жителів кількох областей, де залунали тривоги, закликали перебувати в укриттях.
Оновлено о 02:45
Пізніше, після інформації про звуки вибухів під час повітряної тривоги, про ситуацію у регіоні висловився голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Чиновник зазначив, що в області не зафіксовано влучань, постраждалих також немає.
"Влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає, на щастя", - йдеться в заяві очільника адміністрації.
Раніше повідомлялося, що ввечері 26 лютого російські загарбники вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні, а також - ракети. Спочатку безпілотники фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Дніпропетровської області.
Зокрема, ввечері 26 лютого збили російський дрон над Дніпропетровською областю.
Пізніше у Дніпропетровській ОВА розповіли, що увечері Сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети у Криворізькому районі.
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