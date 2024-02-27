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В Полтаве были слышны взрывы

Фото: в Полтаве были слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Полтаве прогремели взрывы в ночь на 27 февраля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".

По словам местных жителей, звуки взрывов в районе города раздались около 02:05.

За несколько минут до этого в городе был сигнал воздушной тревоги.

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины объявили об угрозе нанесения российскими оккупантами ударов с применением баллистических ракет.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - говорилось в сообщении.

Жителей нескольких областей, где раздались тревоги, призывали оставаться в укрытиях.

Новость дополняется...

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ПолтаваВзрывыРакетная атака