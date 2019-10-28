В Полтаве задержали мужчину, который провоцировал межэтнические конфликты по заданию РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Полтаве интернет-агитатора, который по заданию российских спецслужб провоцировал в интернете межэтнические конфликты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, злоумышленник администрировал в запрещенной на территории Украины соцсети 5 страниц, в которых размещал материалы радикального характера, направленные на молодежь.

"Он размещал на страницах материалы с призывами к молодежи присоединяться к радикальным формированиям. Деньги за контент злоумышленник получал из РФ от администраторов шовинистских сообществ, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора. Участники групп должны были провоцировать межэтнические конфликты через силовые провокации представителей национальных меньшинств". - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Интернет-агитатора задержали в его квартире. По материалам СБУ, решением суда он признан виновным в совершении преступления.

Напомним, ранее в Луганской области СБУ задержала артиллериста "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинской армии. Он прятался на подконтрольной Украине территории у своих родственников.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в сентября в Днепропетровской области СБУ разоблачила сеть интернет-пропагандистов, которые через российские соцсети распространяли антиукраинскую пропаганду.