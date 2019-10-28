В Луганской области СБУ задержала артиллериста "ЛНР"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Боевик скрывался на подконтрольной Украине территории у родственников

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала участника одного из террористических подразделений "ЛНР", который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе против украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военных и жилых массивов города Счастье.

"Житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион". Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался у родственников", - сообщили в СБУ.

Фото: боевик "ЛНР" (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе расследуют причастность офицеров РФ к хищению военных средств. По данным украинской разведки, на прошлой неделе в результате расследования был снят с должности командира одной из воинских частей Донецка и его заместителей.

Также сообщалось, что в Луганской области в пункте пропуска "Меловое", что на границе с Россией, задержали жителя Мариуполя, причастного к незаконным вооруженным формированиям.