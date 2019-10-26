Зеленский уволил руководителя СБУ в Полтавской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уволил Юрия Рахивского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №768/2019, Раховский был уволен с должности начальника управления СБУ в Полтавской области в пятницу, 25 октября.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ. С сентября 2013 по март 2014 года Семенченко руководил управлением СБУ в Житомирской области.

Также РБК-Украина писало, что глава государства рассказал, при каких условиях может уволить главу СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, Баканов может потерять должность главы СБУ, если будет доказано, что его консультирует бывший военный прокурор Анатолий Матиос.

Кроме того, 4 сентября на сайте главы государства был обнародован указ об увольнении начальника управления СБУ в Херсонской области. Согласно указу, с должности руководителя СБУ в Херсонской области был уволен Эдуард Крицын.