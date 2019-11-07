У Полтаві вантажівка зіткнулася з легковиком, є загиблі

Фото: місце ДТП в Полтаві (kolo.news)

В результаті ДТП загинули дві людини

У Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля, в результаті якого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Національної поліції в Полтавській області в Facebook.

Повідомляється, що ДТП сталося 7 листопада близько 13:00 у мікрорайоні "Огнівка" поблизу зупинки громадського транспорту.

"Близько 13:00 на розі вулиць Огнівська-Петлюри-Колективна (недалеко від 16-ї школи) сталося ДТП. Зіткнулися автомобілі МАЗ і ВАЗ-2105. Водій і пасажир ВАЗ загинули. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", - повідомив прес-секретар полтавської поліції Юрій Сулаєв.

Фото: місце ДТП в Полтаві (kolo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області сталося ДТП за участю легковика та вантажного автомобіля. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Також РБК-Україна писало, що на 100 кілометрі траси Київ-Харків водій пасажирського автобуса врізався у вантажівку. В результаті ДТП постраждав водій вантажівки. На момент аварії в салоні автобуса знаходилися 32 людини. Як повідомили в поліції, що водій автобуса, ймовірно, заснув за кермом.