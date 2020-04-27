В КГГА анонсировали свой план выхода из карантина и заявили о замечаниях к шагам Кабмина

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

План должен быть обнародован на этой неделе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у столицы есть свой план по выходу из карантина, который вскоре будет представлен. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр подчеркнул, что у Киева есть определенные замечания по поводу перечня шагов в плане Кабинета министров по ослаблению карантина.

"Как вы знаете, карантин в Украине правительство продлило до 11 мая и обнародовало этапы будущих послаблений. Отмечу, что в Киеве есть некоторые замечания по поводу перечня и последовательности таких шагов, и на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается сделать столица", - рассказал Кличко.

Напомним, карантин в Украине планируют начать ослаблять с 11 мая, но ограничения планируют снимать постепенно. Кабмин разработал и презентовал план выхода из карантина, который включает пять этапов.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем было запланировано Кабмином.