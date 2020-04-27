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В Житомирской области могут снять карантин 12 мая

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 11:54
В Житомирской области могут снять карантин 12 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Необходимо будет пройти еще майские праздники

В Житомирской области 12 мая могут снять карантинные ограничения. Об этом во время брифинга сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Бунечко отметил, что необходимо будет пройти еще майские праздники.

"Поминальные дни прошли без нарушений. Если динамика будет такая и дальше, можно говорить о постепенном ограничении карантинных условий. Нам необходимо будет пройти еще майские праздники. Хотел бы попросить, чтобы жители соблюдали карантинные мери. Если люди прислушаются, то мы будем с 12 числа снимать карантинные меры", - сказал он.

Как он отметил, за выходные в области заразились коронавирусом 14 человек.

Напомним, Кабмин представил план выхода из карантина, который планирую запустить с 11 мая. Соответствующий план состоит из 5 этапов, запуск каждого из которых планируется с интервалом в 10 дней при определенных условиях.

Отметим, по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей за сутки заразились на 100 человек меньше.

В Минздраве ранее заявили, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем запланировано правительством.

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