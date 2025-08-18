ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Полтава залишилася без світла: що відомо

Понеділок 18 серпня 2025 21:43
UA EN RU
Полтава залишилася без світла: що відомо Ілюстративне фото: Полтава залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Полтавській громаді зникло світло. Причиною цьому стало аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання", - повідомив він.

За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилися 563 юридичних та 7341 побутових абонентів.

"Фахівці працюють над відновленням електропостачання", - додав Когут.

Відключення світла в Україні

Понад пів року в Україні не вводять масових відключень електроенергії — завдяки злагодженій роботі енергетиків і Сил оборони. Втім, через обстріли та негоду в окремих регіонах інколи трапляються аварійні вимкнення.

Так, 5 серпня частина споживачів у Сумській області залишилася без електрики. Як повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров, у Сумській громаді світло зникло після чергової атаки російських окупантів; об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

Крім того, ввечері 2 серпня через запуск російської ракети без світла залишалися райони Херсона та Миколаївської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Електроенергія
Новини
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія