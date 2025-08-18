Полтава залишилася без світла: що відомо

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилися 563 юридичних та 7341 побутових абонентів.

Відключення світла в Україні

Понад пів року в Україні не вводять масових відключень електроенергії — завдяки злагодженій роботі енергетиків і Сил оборони. Втім, через обстріли та негоду в окремих регіонах інколи трапляються аварійні вимкнення.

Так, 5 серпня частина споживачів у Сумській області залишилася без електрики. Як повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров, у Сумській громаді світло зникло після чергової атаки російських окупантів; об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

Крім того, ввечері 2 серпня через запуск російської ракети без світла залишалися райони Херсона та Миколаївської області.