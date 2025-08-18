ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Полтава осталась без света: что известно

Понедельник 18 августа 2025 21:43
UA EN RU
Полтава осталась без света: что известно Иллюстративное фото: Полтава осталась без света (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Полтавской общине исчез свет. Причиной этому стало аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Полтавской громаде произошло аварийное отключение электроснабжения", - сообщил он.

По информации АО "Полтаваоблэнерго" без света остались 563 юридических и 7341 бытовых абонентов.

"Специалисты работают над восстановлением электроснабжения", - добавил Когут.

Отключения света в Украине

Более полугода в Украине не вводят массовых отключений электроэнергии - благодаря слаженной работе энергетиков и Сил обороны. Впрочем, из-за обстрелов и непогоды в отдельных регионах иногда случаются аварийные отключения.

Так, 5 августа часть потребителей в Сумской области осталась без электричества. Как сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, в Сумской громаде свет исчез после очередной атаки российских оккупантов; объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Кроме того, вечером 2 августа из-за запуска российской ракеты без света оставались районы Херсона и Николаевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Электроэнергия
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия